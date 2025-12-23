Mannheim / Metropolregion Rhein–Neckar – In Mannheim kommt es aktuell zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. In der Langstraße ist in einem Mehrfamilienhaus ein Brand ausgebrochen, weshalb die Einsatzkräfte derzeit vor Ort tätig sind.

Zum Ausmaß des Feuers, möglichen Verletzten sowie zur Brandursache liegen nach derzeitigem Stand noch keine gesicherten Informationen vor. Die Lage wird durch die Einsatzkräfte erkundet, weitere Details sollen nachgereicht werden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 23. Dezember 2025, 23:11