Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zu einer öffentlichen Führung durch die aktuelle Sonderausstellung „Ulla von Brandenburg; Von Rot bis Grün, alles Gelb vergeht“ lädt das Wilhelm-Hack-Museum am Neujahrstag, Donnerstag, 1. Januar 2026, von 15 bis 16 Uhr ein. Die Kosten betragen 5 Euro zuzüglich des Ausstellungseintritts. Am Samstag, 3. Januar, von 15 bis 16 Uhr, gibt es eine öffentliche Führung zum Kabinettstück „Jonathan Meese. Gesamtkunstwerk >Erzbuch!< (Buch der Bücher)". Die Kosten betragen 5 Euro. Ergänzend zu diesen Terminen bietet das Wilhelm-Hack-Museum jeden Samstag von 15 bis 16 Uhr öffentliche Führungen zur aktuellen Sammlungspräsentation "Vom Klang der Bilder" an. Die Termine sind am 10., 17., 24. und 31. Januar. Jeden Sonntag findet von 15 bis 16 Uhr eine öffentliche Führung zur aktuellen Sonderausstellung "Ulla von Brandenburg. Von Rot bis Grün, alles Gelb vergeht" statt. Die Termine sind 11., 18. und 25. Januar. Die Kosten betragen 5 Euro pro Führung zuzüglich des Museumseintritts. Samstags hat das Museum freien Eintritt. Am Sonntag beträgt der Ausstellungseintritt 10 Euro sowie 7 Euro mit Ermäßigung. Am Samstag, 31. Januar, lädt das Museum außerdem von 15 bis 16 Uhr zu einer öffentlichen Kurator*innen-Führung zur aktuellen Sammlungspräsentation "Vom Klang der Bilder" ein. Kuratorin Julia Nebenführ gibt spannende Einblicke in die Ausstellung. Die Kosten betragen 5 Euro.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 23. Dezember 2025, 14:03