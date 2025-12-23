Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nordic Walking ist im Winter die ideale Bewegungsart – das empfindet Stefanie Indefrey so. Sie ist die Leiterin der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen und zertifizierte Trainerin für Nordic Walking. Ihr Wissen gibt sie an fünf Terminen ab Samstag, 10. Januar 2026, von 10 bis 11.30 Uhr weiter. Die Teilnehmenden lernen die grundlegende Technik und den Umgang mit den Nordic-Walking-Stöcken, welche zur Verfügung gestellt werden. Richtiges Aufwärmen zu Beginn und sinnvolles Dehnen zum Abschluss gehören zu jeder Kurseinheit dazu. Gelaufen wird bei (fast) jedem Wetter im Maudacher Bruch, die Gebühr beträgt 20 Euro. Anmelden kann man sich online an der VHS unter www.vhs-lu.de oder telefonisch unter der Nummer 0621 504-2238.
