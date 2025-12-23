Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie MRN-News bereits am 19.12.2025 zeitnah über den schweren Gewalttat-Vorfall in der Ludwigshafener Innenstadt berichtet hat, bestätigen Staatsanwaltschaft und Polizei nun offiziell den Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidium Rheinpfalz war es am Donnerstagabend, 19. Dezember 2025, gegen 21:40 Uhr in der Ludwigstraße in Ludwigshafen am Rhein zu einem gewaltsamen Angriff auf einen 24-jährigen Mann gekommen.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand soll es zunächst zu einem Streit zwischen dem 24-Jährigen und mehreren Personen gekommen sein. Im weiteren Verlauf sollen insgesamt sechs bislang unbekannte Täter den Mann gemeinschaftlich angegriffen haben. Dabei erlitt das Opfer schwere Verletzungen und musste notoperiert werden. Nach Angaben der Ermittlungsbehörden besteht inzwischen keine akute Lebensgefahr mehr.

Die Tatverdächtigen flüchteten noch vor dem Eintreffen der Polizei und konnten bislang nicht identifiziert werden. Sie werden als junge Männer beschrieben, allesamt dunkel gekleidet und mit dunklen Haaren.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen führt die weiteren Ermittlungen und bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Angaben zu den flüchtigen Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 963-23312 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de

zu wenden.

MRN-News bleibt an dem Fall dran und hatte bereits am 19.12.2025 frühzeitig über den Großeinsatz und die schweren Verletzungen berichtet.

Zuletzt aktualisiert am 23. Dezember 2025, 13:13