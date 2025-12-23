Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Hallenbad Süd bietet die Abteilung Bäder der Stadt Ludwigshafen von 19. bis 30. Januar 2026 „Crash-Schwimmkurse“ für Kinder an. Kurstage sind montags bis freitags. Jeweils von 14 bis 14.45 Uhr gibt es ein Kursangebot für Kinder im Alter von fünf und sechs Jahren, von 15 bis 15.45 Uhr gibt es ein weiteres Kursangebot für Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren. Jeder Schwimmkurs kostet 63 Euro und umfasst zehn Unterrichtseinheiten.

Die Reservierung der Kurskarten erfolgt per E-Mail. Wer sein Kind für einen Kurs anmelden möchte, schreibt ab

Donnerstag, 8. Januar 2026, ab 17 Uhr, eine E-Mail an hallenbad.sued@ludwigshafen.de mit folgenden Angaben: Wunschkurs, Geburtsdatum des Kindes und eine Telefonnummer für eventuelle Rückfragen. Kinder können begleitet werden, wenn sie beim Umziehen Hilfe benötigen, ansonsten sollte das Kind ohne Eltern klarkommen und sich verständigen können.

E-Mails, die früher eingehen als zum genannten Zeitpunkt oder die benötigten Informationen nicht beinhalten, werden nicht berücksichtigt. Für die Kurse zugelassen werden diejenigen, deren E-Mails als Erstes eingehen. Die Bewerber*innen erhalten zeitnah eine Rückmeldung, ob sie für eine Kurskarte berücksichtigt wurden oder nicht. Sie erfahren dann auch, wann sie die Kurskarten an der Kasse des Hallenbads Süd kaufen können. Erfolgt innerhalb der in der Antwortmail angegebenen Frist kein Kauf, wird der Platz anderweitig vergeben. Alle E-Mails werden nach Vollendung des Kurskartenverkaufs gelöscht.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 23. Dezember 2025, 14:06