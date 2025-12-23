

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) – Zwischen Freitag (19.12.2025), 18 Uhr, und Sonntag (21.12.2025), 7 Uhr, brachen Unbekannte in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Kanalstraße (Höhe Bürgermeister-Grünzweig-Straße) ein und entwendeten Werkzeuge und Elektrogeräte.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 23. Dezember 2025, 13:22