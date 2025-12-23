Lampertheim – Polizeieinsatz: 33-Jähriger mit Waffe festgenommen

Lampertheim / Südhessen / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein 33 Jahre alter Mann hat in der Nacht auf Dienstag (23.12.) in Lampertheim einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Anwohner alarmierten gegen 3.30 Uhr die Polizei wegen lauter Musik aus einer Wohnung in der Wormser Straße.

Schuss aus Wohnung – Polizei greift ein

Als die eingesetzten Polizeibeamten den mutmaßlichen Ruhestörer in seiner Wohnung aufsuchen wollten, kam es zu einer gefährlichen Situation: Aus der Wohnung war plötzlich ein Schuss zu hören. Kurz darauf öffnete der 33-Jährige die Wohnungstür – mit einer Pistole in der Hand.

Durch das schnelle und besonnene Eingreifen der Beamten konnte die Lage entschärft werden. Nach Androhung des Schusswaffengebrauchs ließ der Mann die sogenannte PTB-Waffe fallen und wurde widerstandslos festgenommen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Alkoholisiert – Waffenarsenal in Wohnung entdeckt

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von knapp einer Promille. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung stellten die Einsatzkräfte mehrere gefährliche Gegenstände sicher. Darunter befanden sich:

eine weitere PTB-Waffe

eine Armbrust

ein Teleskopschlagstock

eine Machete

Alle Gegenstände wurden von der Polizei beschlagnahmt.

Ermittlungen wegen Bedrohung und Waffenverstoß

Der 33-Jährige wurde zur Polizeiwache gebracht und dort erkennungsdienstlich behandelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam er wieder auf freien Fuß. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Bedrohung sowie wegen Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt.

