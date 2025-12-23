

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Unternehmen Karl Oswald GmbH & Co. KG ist mit dem Wirtschaftssiegel der Stadt Heidelberg ausgezeichnet worden. Oberbürgermeister Eckart Würzner überreichte die höchste Auszeichnung für Heidelberger Unternehmen bei einem Besuch anlässlich des 100-jährigen Bestehens. Gegründet wurde die Firma am 1. Januar 1925 von Karl Otto Oswald, der die „Engros-Abteilung für Parfümerie, Seifen- und Toilettenartikel“ der Firma I. Völker & Co. in der Plöck 77 übernahm. Mittlerweile führen Peter und Thomas Oswald in vierter Generation die Geschäfte. Die Karl Oswald GmbH & Co. KG ist im Handel mit Friseur- und Kosmetikprodukten tätig, vorwiegend an gewerbliche Großkunden. Rund 100 Mitarbeitende sind an mehreren Standorten aktiv: in Heidelberg, Mannheim, Heilbronn, Weinheim, Bruchsal und im Logistikzentrum in Epfenbach.

„Die Karl Oswald GmbH & Co. KG kombiniert Tradition mit beständigem Innovationsgeist. Die 100-jährige Geschichte verdeutlicht eine beeindruckende Wegstrecke vom kleinen Unternehmen in der Plöck in der Heidelberger Altstadt hin zum Mittelständler mit mehreren Standorten in der ganzen Region. Bereits in vierter Generation ist das Unternehmen ein integraler Bestandteil der Heidelberger Wirtschaft und ein Motor für Arbeitsplätze, Wirtschaftskraft und Standortidentität in unserer Stadt. Die Kombination aus Qualität, Innovationskraft und Kundennähe macht das Unternehmen zu einem echten Gewinn für unseren Wirtschaftsstandort“, sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner, der ergänzte: „Das Unternehmen war darüber hinaus in der Coronapandemie ein vorausschauender Partner.“ Damals stieg Peter Oswald in die Produktion von FFP2-Masken ein und machte den Standort damit unabhängiger vom Weltmarkt.

Wirtschaftssiegel als Wertschätzung für den Wirtschaftsstandort Heidelberg

Die Heidelberger Wirtschaft ist vielfältig und trägt einen enormen Teil zum Wohlstand der Stadt bei. Starke mittelständische Unternehmen, innovative Betriebe, dynamische Start-ups und „Hidden Champions“ zeichnen den Wirtschaftsstandort aus. Um diese Vielfalt wertzuschätzen, verleiht die Stadt Heidelberg das „Heidelberger Wirtschaftssiegel“. Entwickelt wurde es vom Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft. Zuvor wurden bereits die Heidelberger Volksbank, Rehamed Heidelberg, Epple, ABB Stotz-Kontakt, hte, Bierther, Café Frisch, BorgWarner und die Krausgruppe mit der Auszeichnung geehrt.

Das „Heidelberger Wirtschaftssiegel“ wird an Unternehmen verliehen, die beispielsweise einen besonderen Beitrag zur Heidelberger Wirtschaftskraft leisten, Mut und Weitblick beweisen, Arbeits- und Ausbildungsplätze sichern oder sich durch gesellschaftliches Engagement hervortun. Die Auszeichnung besteht aus einer gerahmten Urkunde mit individuellem Text.

