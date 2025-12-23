Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -„Liebe Freund*innen und Alle, die uns noch nicht kennen, wir haben dieses Jahr eine private Musikschule, das „Musik Studio Weststadt“ in Heidelberg, übernommen und sind gleichzeitig in neue Räumlichkeiten gezogen, die wir komplett ausbauen mussten. Auf einer Fläche von 400qm wurde die komplette Elektrik erneuert und zahlreiche Räume gebaut. Uns war von Anfang an klar, dass wir mit der Musikschule die nächsten Jahre kein „Geld verdienen“ bis alle Investitionen abbezahlt sind. Da wir beide andere feste Jobs haben, ist das vorerst ein Liebhaberprojekt um irgendwann einen Zuverdienst im Rentenalter zu haben. Aber schon jetzt wollen wir allen musikbegeisterten Menschen einen Ort zur Verfügung stellen, an dem sie sich wohlfühlen und entfalten können. Musik und Kultur sind besonders in diesen schwierigen politischen Zeiten ein Mehrwert für ALLE und mehr denn je kein Luxusgut. Nun sind wunderbare Räume entstanden, die allen Schüler*innen und Lehrer*innen endlich genügend Raum bieten für Unterricht und Begegnungen, sowie Musiker*innen einen Ort zum Üben und Austauschen. Auch die musikalische Früherziehung hat nun endlich Platz und Kunst und Malangebote für Kinder sind ebenfalls neu dazugekommen. Kleine Bands finden günstige Proberäume sowie ein Tonstudio für Aufnahmen. Auch den Ausbau von Musiktherapie werden wir noch angehen! Alle aktuellen Nutzer*innen erfreuen sich tagtäglich schon an den Räumen, kommen ins Gespräch, Kinder kommen früher, um in der gemütlichen Atmosphäre die ausliegenden Bücher und Comics zu lesen. Es ist ein Wohlfühl- und Gemeinschaftsort für viele geworden.

Wir haben den ganzen Umbau jeweils zur Hälfte durch einen Bankkredit und aus privaten Rücklagen finanziert. Nun sind aber beim Umbau viel mehr Unwägbarkeiten aufgetreten als angenommen und im Keller kann und muss noch mehr saniert werden als gedacht. Außerdem konnten wir wegen Verzögerungen nicht rechtzeitig umziehen und mussten 3 Monate doppelt Miete zahlen.

Es kam also Einiges zusammen…

Wir haben all unsere finanziellen Möglichkeiten ausgeschöpft und stehen nun vor der großen Herausforderung mindestens noch 35.000 € zu benötigen um die letzten Arbeiten abschließen und ausstehende Rechnungen bezahlen zu können. Dafür brauchen wir Euch ALLE“, heißt es auf dem GoFundMe-Spendenaufruf, den Claudia Hörenz und Tobias Heindl aus Heidelberg nun ins Leben riefen.

35.000€ soll dieser nun einsammeln, über 4.000€ wurden bereits gespendet.

Gerne unterstützen wir Sie und vermitteln Ihnen den Kontakt zu den Organisatoren der Kampagne. Antworten Sie dazu einfach mit „Bitte um Kontakt“ auf diese E-Mail, ich schicke Ihnen diesen dann zu, sobald ich das Einverständnis habe. Weiterhin weisen wir darauf hin, dass das Foto auf der Seite des Spendenaufrufs zur freien Verfügung unter Angabe von „GoFundMe“ steht.

Hier finden Sie den Link zur Spendenaktion:

https://www.gofundme.com/f/das-leben-braucht-musik

Quelle: Musikschule „Musik Studio Weststadt”

Zuletzt aktualisiert am 23. Dezember 2025, 13:35