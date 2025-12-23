Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Sie hat 20,5 Millionen Euro gekostet. Ihr Bau hat zwei Jahre gedauert: Die neue Da-Vinci-Schrägseilbrücke in der Bahnstadt. Oberbürgermeister Eckart Würzner und seine beiden Bürgermeister-Kollegen Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck und Klimaschutz-Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain eröffneten mit Elke Zimmer, Staatssekretärin im Verkehrsministerium Baden-Württemberg, die Brücke. Die Stadt Heidelberg möchte eine schnellere Radwegverbindung zwischen dem Süden und dem Neuenheimer Feld realisieren. Mit dem Bau der Da-Vinci-Brücke ist ein wichtiger erster Teil dieses Ziels erreicht. Im Jahr 2030 soll der zweite Teil mit dem Bau einer Brücke über den Neckar folgen. Die Stadt Heidelberg erhielt für die Planung des Stadtentwicklungskonzepts dazu den Landespreis Radinfrastruktur Baden-Württemberg 2025 als Auszeichnung. (Video)
https://youtu.be/vRKl_oDYgCg?si=dI9JMytjsS4KXdKz
Zuletzt aktualisiert am 23. Dezember 2025, 23:30