Freinsheim – Geschwindigkeitskontrollen ohne Beanstandungen

Freinsheim / Landkreis Bad Dürkheim (ots) Am 22.12.2025 wurden in der Zeit von 12:00 Uhr bis 13:30 Uhr in der Dr.-Lehmann-Straße in Freinsheim Geschwindigkeitskontrollen mittels Lasermessgerät durchgeführt. Anlass waren vorangegangene Bürgerbeschwerden. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt dort 50 km/h. Während des Kontrollzeitraums passierten etwa 20 bis 30 Fahrzeuge die Messstelle. Die Messungen erfolgten in beide Fahrtrichtungen. Es wurden keine Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 40 km/h. Ihr Polizei rät, halten sie immer die geltenden Geschwindigkeitsbeschränkungen ein und passen sie ihr Fahrverhalten insbesondere in Wohngebieten und bei erhöhtem Fußgängeraufkommen den örtlichen Gegebenheiten an.
Zuletzt aktualisiert am 23. Dezember 2025, 09:48