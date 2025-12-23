Edingen-Neckarhausen / Rhein-Neckar-Kreis – Seit dem 18. Dezember 2025 wird eine 14-jährige Jugendliche aus Edingen-Neckarhausen vermisst. Nach Angaben der Polizei verließ sie gegen 17:00 Uhr nach der Schule mit einem Koffer die elterliche Wohnung. Ihr aktueller Aufenthaltsort ist bislang unbekannt.

Am 19. Dezember meldete die Mutter ihre Tochter als vermisst, nachdem diese weder nach Hause zurückgekehrt war noch am folgenden Tag die Schule besuchte. Zuvor hatte die Jugendliche geäußert, nach Köln fahren zu wollen.

Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Nach aktuellem Ermittlungsstand kann eine hilflose Lage oder ein Unglücksfall nicht ausgeschlossen werden.

Personenbeschreibung:

osteuropäisches Erscheinungsbild

lange, dunkle Haare

überwiegend dunkel gekleidet (u. a. schwarze Stiefel, schwarze Hose, kurze Kunstpelzjacke)

möglicherweise mit Koffer unterwegs

Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen nimmt das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter 0621 / 174-4444 entgegen. Alternativ können sich Hinweisgeber an jede Polizeidienststelle wenden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 23. Dezember 2025, 22:54