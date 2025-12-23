

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Für den Bau der Da—Vinci-Brücke hat die Stadt 13,7 Millionen Euro Förderung — also rund zwei Drittel der Baukosten — vom Verkehrsministerium des Landes Baden-Württemberg erhalten. Der Restbetrag von rund 6,8 Millionen Euro wurde über das Treuhandvermögen Bahnstadt finanziert. Baustart war im September 2023. Im Dezember konnte die Brücke zwischen der Bahnstadt und Bergheim endlich eröffnet werden. Sie soll das Fahrradfahren in Heidelberg noch attraktiver machen.

Die Rad- und Fußwegebrücke überquert die Bahngleise von der Ochsenkopfwiese in Bergheim bis zum Luxor-Kino in der Bahnstadt. Sie schafft eine direkte, auto- und barrierefreie Verbindung für Radfahrende, Fußgängerinnen und Fußgänger.

Die neue Brücke ergänzt das Radwegenetzes und ist Teil einer geplanten schnellen Verbindung vom Heidelberger Süden ins Neuenheimer Feld.

Eine logische Ergänzung und der zweite Bauabschnitt zu dieser Brücke ist die Rad- und Fußwegebrücke über den Neckar, die von Bergheim ins Neuenheimer Feld geplant ist, die auch die B 37 und Vangerowstraße in Bergheim queren soll. Der Bau soll im Jahr 2029 beginnen. Die Planungen laufen auf Hochtouren.

Auch für die zweite Brücke soll es nicht unerhebliche Fördermittel vom Land Baden-Württemberg geben. Den Antrag für die Förderung hat Oberbürgermeister Eckart Würzner gleich an an Frau Staatssekretärin Elke Zimmer überreicht.

Bei blauem Himmel und Sonnenschein haben auch wir uns von der Besonderheit dieser Brücke überzeugt.

Quelle: „Die Heidelberger“ Gemeinderatsfraktion

Zuletzt aktualisiert am 23. Dezember 2025, 23:59