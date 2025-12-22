Wiesloch – Verletzter bei Gruppenschlägerei in Gaststätte

Wiesloch / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Ein Streit in einer Gaststätte in Wiesloch zwischen zwei Personengruppen artete am frühen Sonntagmorgen aus.

Zwei Männer und eine Frau im Alter von 19, 22 und 23 Jahren hielten sich gegen 2.40 Uhr in einer Gaststätte in der Hauptstraße auf. Aus bislang unbekannten Gründen gerieten sie mit dem Wirt sowie einem weiteren Gast in Streit. Der Streit eskalierte im weiteren Verlauf und wurde handgreiflich. Die Kontrahenten traktierten sich zunächst gegenseitig mit den Fäusten, bevor schließlich der 23-Jährige einen Schlag mit einer Flasche auf den Kopf erhielt und dadurch eine Platzwunde erlitt. Um dem ein Ende zu setzen, versprühte ein bislang unbekannter Gast Pfefferspray im Gastraum, woraufhin sich die Streitenden in Freie flüchteten. Allein der Wirt verblieb im Schankraum.

Der 23-Jährige, der eine Platzwunde am Kopf erlitten hatte, wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Alle Beteiligten machten einen deutlich alkoholisierten Eindruck, lehnten jedoch einen Alkoholtest ab.

Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt nun gegen alle Beteiligten wegen des Verdachts der Körperverletzung und gefährlichen Körperverletzung.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 22. Dezember 2025, 13:59