Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis – Seit Mittwochvormittag, 17. Dezember 2025, wird eine 59-jährige Frau aus Wiesloch vermisst. Die Frau verließ gegen 11:20 Uhr die Wohnanschrift ihres Sohnes in Wiesloch und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt.

Nach Angaben der Polizei war die Vermisste mit einem grauen VW Golf Variant unterwegs. Das Fahrzeug trägt ein Kennzeichen aus Heidelberg. Ein Unglücksfall oder eine hilflose Lage kann aktuell nicht ausgeschlossen werden. Konkrete Hinwendungsorte sind bislang nicht bekannt. Sämtliche bisherigen Such- und Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg.

Personenbeschreibung der Vermissten

etwa 175 cm groß

kräftige Statur, ca. 70–75 kg

europäisches Erscheinungsbild

kurze braune Haare

zuletzt bekleidet mit blauen Jeans und einer Wachsjacke

Ein Lichtbild der Vermissten ist auf der offiziellen Fahndungsseite der Polizei abrufbar.

Zeugenaufruf

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann oder das genannte Fahrzeug gesehen hat, wird gebeten, sich dringend beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter 0621 / 174-4444 zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die Ermittlungen werden vom Polizeipräsidium Mannheim geführt.

Zuletzt aktualisiert am 22. Dezember 2025, 16:31