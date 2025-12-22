Weinheim – Weihnachtsaktion 2025 der AWO Rhein-Neckar

Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Wärme und Wohlbefinden schenken.

Mit viel Herz sind zahlreiche Strickerinnen und Stricker dem Aufruf der AWO Rhein-Neckar gefolgt.

Auch in diesem Jahr sorgte die AWO Rhein-Neckar mit ihrer Weihnachtsgeschenkeaktion wieder für viele warme Momente.

Im Mittelpunkt der Weihnachtsaktion standen, wie bereits die letzten Jahre, obdachlose Menschen sowie Menschen, die von Armut betroffen sind.

Der Aufruf über die lokale Presse und die Ortsvereine motivierte zahlreiche Engagierte, wunderschöne Schals, Mützen, Fäustlinge und Socken zu stricken.

Neu war in diesem Jahr der zusätzliche Aufruf für Hygieneartikel wie Duschlotionen, Zahnpasta, Seife oder ähnliches.

Das Ergebnis war beeindruckend, fast 900 Hygieneartikel sowie handgestrickte Teile fanden bis Mitte Dezember ihren Weg in die Burggasse. In der Abteilung Sozialpsychiatrie, Bereich „Tagesstruktur mit Arbeitstherapie und Beschäftigungsprojekt“ wurden die Strickteile und Hygieneartikel anschließend liebevoll in Tüten verpackt und mit einem Anhänger versehen.

Am 19. Dezember 2025 war es soweit: Mit einem prall gefüllten Transporter konnten die Spenden noch rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest überbracht werden. Die Anlaufstellen waren die Tagesstätte für wohnungslose Menschen des Caritasverbands für den Rhein-Neckar-Kreis e. V. sowie der Tafelladen Appel + Ei in Weinheim.

Die AWO Rhein-Neckar und der Caritasverband Rhein-Neckar e. V. freuen sich sehr über die zahlreichen Spenden und bedanken sich herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern.

Quelle:

AWO Kreisverband Rhein-Neckar e. V.

Zuletzt aktualisiert am 22. Dezember 2025, 13:52