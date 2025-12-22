Viernheim / A659 – Steinewerfer auf Autobahnbrücke – Zeugenaufruf

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Samstagnachmittag wurde der Polizei gemeldet, dass Unbekannte von einer Fußgängerbrücke auf die darunterliegende Autobahn Steine werfen würden.

Eine 26-jährige Frau war gegen 14.45 Uhr mit ihrem Mercedes auf der A 659 von Mannheim in Richtung Weinheim unterwegs. Als sie unter der Fußgängerbrücke, die das Stadtgebiet Viernheim und den Ortsteil Neuzenlache verbindet, hindurchfuhr, wurde ihr Fahrzeug von einem Stein getroffen, der von der Brücke heruntergeworfen wurde. Dadurch wurde das Glasdach des Fahrzeugs zerstört.

Die Frau, die durch das Brechen der Scheibe erschrak, fuhr sofort auf den Standstreifen und stieg aus ihrem Auto. Dabei konnte sie zwei Jugendliche erkennen, die von der Brücke aus davonrannten. Eine Beschreibung konnte sie nicht abgeben.

Die weiteren Ermittlungen der Autobahnpolizei Mannheim dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/47093-0

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 22. Dezember 2025, 12:42