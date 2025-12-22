SÜW – Festliche Übergabe: Zwei neue Fahrzeuge für den Brand- und Katastrophenschutz

Südliche Weinstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein recht großes „Weihnachtsgeschenk“ haben Landrat Dietmar Seefeldt, der für den Katastrophenschutz zuständige Kreisbeigeordnete Uwe Huth sowie Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Jens Thiele am vergangenen Samstag im Rahmen der Weihnachtsfeier der Feuerwehreinheit Leinsweiler-Eschbach-Ilbesheim in Leinsweiler seiner Bestimmung übergeben: einen Kommandowagen für den Brand- und Katastrophenschutz des Landkreises Südliche Weinstraße. Der Pick-up, ein Ford Ranger, soll als sogenanntes Vorausfahrzeug und Trägerfahrzeug für die Drohnenstaffel des Landkreises dienen und wird bei der Einheit Leinsweiler-Eschbach-Ilbesheim stationiert sein. Darüber hinaus kann es auch für lokale Einsätze oder auch als Zubringerfahrzeug für die Höhenrettungsgruppe der Verbandsgemeinde Annweiler genutzt werden.

Mit dem Fahrzeug können nicht nur größere und unwegsame Einsatzstellen besser erkundet werden; mit der technischen Ausstattung der Drohnenstaffel ist es auch möglich, der Einsatzleitung per Fernübertragung (Live-)Bildmaterial zu übermitteln. „45 Prozent der Fläche des Landkreises Südliche Weinstraße sind von Wald bedeckt. Auch und gerade mit Blick auf die steigende Waldbrandgefahr durch den Klimawandel ist es deshalb umso wichtiger, die Einsatzkräfte technisch so auszustatten, dass sie auch in unwegsamem Gelände schnell reagieren können. Zum Schutz des Waldes, aber natürlich auch zum Schutz der Wehrleute selbst“, so Landrat Seefeldt.

Das Fahrzeug, das rund 80.000 Euro gekostet hat, verfügt über fünf Sitzplätze. Mit der eingebauten Sondersignalanlage können auch Sprachdurchsagen gemacht werden und bei Bedarf vorgefertigte und aufgezeichnete Warntexte abgespielt werden. Auch an die Selbstsicherung und Selbstbergung wurde gedacht: So ist an der Fahrzeugfront eine Seilwinde verbaut. Im kommenden Jahr erhält der Pick-up einen Kofferaufbau zum Materialtransport. Weitere Module, zum Beispiel ein kleines Tankmodul zur Waldbrandbekämpfung, sind in Planung.

Auch in Sachen Technik wird im Brand- und Katastrophenschutz des Kreises weiter aufgerüstet: Die Drohnenstaffel verfügt bereits über eine Drohne, eine weitere Drohne mit neuester Technik im Wert von knapp 20.000 Euro ist im Haushaltsplan 2026 vorgesehen. Bereits in diesem Jahr wurde die Ausstattung erweitert, um zum Beispiel mit einer „GoPro“-Kamera Aufnahmen vor Ort machen und direkt zur Einsatzleitung (oder bei Bedarf in den Stabsraum der Kreisverwaltung) übertragen zu können.

Weiteres Fahrzeug in Dienst genommen

Ein weiteres neues Fahrzeug gibt es für das Referat „Brand- und Katastrophenschutz, Ordnungsbehörde“ bei der Kreisverwaltung: einen sogenannten Mild-Hybrid, der als Dienstwagen vor allem im Außendienst, zum Beispiel im vorbeugenden Brandschutz eingesetzt wird. Das Fahrzeug, das circa 65.000 Euro gekostet hat, ist als Kommandowagen ausgestattet und kann somit auch bei Einsätzen im Führungsdienst eingesetzt werden. Darüber hinaus dient es als Reservefahrzeug, zum Beispiel als Ersatz bei einem Ausfall des Kommandowagens von Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Jens Thiele.

Beide Fahrzeuge wurden von der BOS Systemtechnik GmbH mit Sitz in Boppard ausgebaut.

Bildunterschriften:

1) Landrat Dietmar Seefeldt (Zweiter von rechts) übergibt Patrick Ackermann, Wehrführer der Einheit Leinsweiler-Eschbach-Ilbesheim, den Schlüssel für den neuen Kommandowagen des Brand- und Katastrophenschutzes. Links daneben der Kreisbeigeordnete Uwe Huth, rechts Torsten Blank, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Landau-Land. Außerdem im Bild: SÜW-Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Jens Thiele (Zweiter von links), sein Stellvertreter Karsten Moock (Fünfter von links) und Wehrleute der Einheit Leinsweiler-Eschbach-Ilbesheim. Foto: KV SÜW

2) Der neue Dienstwagen für das Referat „Brand- und Katastrophenschutz“ der Kreisverwaltung, der unter anderem für Aufgaben im vorbeugenden Brandschutz eingesetzt werden wird. Foto: KV SÜW

Quelle: KV SÜW

Zuletzt aktualisiert am 22. Dezember 2025, 15:02