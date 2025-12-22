Südliche Weinstrasse – Landrat Seefeldt beschert mehrere Vereine

Südliche Weinstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Gleich mehrere Spenden an einem Wochenende: Wenn, wie derzeit, der Duft von Glühwein, gebrannten Mandeln und Tannennadeln in der Luft liegt, ist die Zeit der Advents- und Weihnachtsmärkte, natürlich auch im Landkreis Südliche Weinstraße. Zu gleich mehreren solcher Märkte war der Landrat an einem Wochenende im Dezember eingeladen, darunter auch in Rohrbach und Altdorf. Dabei kam er nicht mit leeren Händen in die beiden Ortsgemeinden, sondern mit Spenden aus Mitteln der Stiftung der Sparkasse Südpfalz in Höhe von jeweils 500 Euro.

Freuen durfte sich der Verein „Rohrbach tut gut! e.V.“, der die Verkaufserlöse aus seinem „Rohrbacher Zimt Zauber“, einem zweitägigen Adventsmarkt, jedes Jahr zu 100 Prozent für den guten Zweck spendet. So auch die Erlöse vom diesjährigen „Zimt Zauber“. Zum Adventszauber in Altdorf brachte der Landrat ebenfalls einen Spendenscheck aus Mitteln der Stiftung der Sparkasse Südpfalz an den Verein „Altdorf Heimatliebe e.V.“ zur Förderung der Vereinsarbeit mit. Auch für die „Riding Santas“, einer privaten Spendeninitiative, die am selben Wochenende in Altdorf Halt machten, hielt der Landrat einen Scheck in Höhe von 500 Euro aus Mitteln der Stiftung der Sparkasse Südpfalz bereit.

Besinnlich wurde es am Sonntag darauf, als die Mainzer Hofsänger ein Benefizkonzert in der St. Georgskirche in Rhodt gaben. Landrat Seefeldt war Schirmherr der stimmungsvollen Veranstaltung zugunsten des Grundschulfördervereins, des Kindergartens und der Freiwilligen Feuerwehr in Rhodt. Auch dort überreichte der Landrat einen Spendenscheck der Stiftung der Sparkasse Südpfalz in Höhe von 500 Euro.



„Ohne die Vereine und das ehrenamtliche Engagement wäre unser Landkreis nicht derselbe. Mit den Spenden aus Mitteln der Sparkassenstiftung wollen wir ihnen etwas zurückgeben und ihre wertvolle Arbeit unterstützen“, so Landrat Seefeldt.

Bildunterschriften:

1) Patrick Kuntz von den Riding Santas (rechts) freute sich über den von Landrat Seefeldt mitgebrachten Scheck für die Spendeninitiative „Riding Santas“. Fotos: Rolf Epple

2) Landrat Dietmar Seefeldt überreichte Mitgliedern des Vereins „Rohrbach tut gut e.V.“ beim „Zimt Zauber“ einen Spendenscheck. Foto: Yannick Scherthan

Quelle: KV SÜW

Zuletzt aktualisiert am 22. Dezember 2025, 14:51