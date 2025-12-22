Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) – Am Sonntag, in der Zeit zwischen 01:00 – 16:15 Uhr parkte eine 43-jährige Frau ihren roten PKW der Marke MG ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Remlingstraße. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte ihren PKW im hinteren Bereich. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem verursachenden Fahrzeug geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen,

Zuletzt aktualisiert am 23. Dezember 2025, 13:17