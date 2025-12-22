Schönau – 75-jährige Frau vermisst – Öffentlichkeitsfahndung

Schönau / Rhein-Neckar-Kreis – Metropolregion Rhein-Neckar | 75-jährige Frau vermisst – Polizei bittet um Hinweise – Seit Freitag, 19. Dezember 2025, wird eine 75-jährige Frau aus Schönau vermisst. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte die Seniorin bislang nicht aufgefunden werden. Die Polizei hat daher eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach aktuellem Ermittlungsstand kann ein Unglücksfall oder eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden. Hinwendungsorte sind derzeit nicht bekannt.

Personenbeschreibung der Vermissten

etwa 162 cm groß

schlanke Statur

kurze blonde Haare

Hinweise erbeten

Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter 0621 / 174-4444 zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 22. Dezember 2025, 19:12