Offenbach / Südliche Weinstrasse – Kooperation für touristische Entwicklung

Südliche Weinstrasse / Offenbach an der Queich – Metropolregion Rhein-Neckar – Die Verbandsgemeinde Offenbach und der Verein Südliche Weinstrasse e.V. haben eine wegweisende Kooperation zur Stärkung des Tourismus beschlossen. Ab dem 01. Januar 2026 wird Tourismusfachfrau Lara Abele ihre Expertise in einer geteilten Position einbringen: Sie arbeitet künftig jeweils zur Hälfte für die touristische Entwicklung der Verbandsgemeinde Offenbach und für den Südliche Weinstrasse e.V. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, Synergieeffekte zu nutzen und wettbewerbsfähige touristische Strukturen auf kommunaler Ebene zu gestalten, im Einklang mit der Tourismusstrategie des Landes Rheinland-Pfalz.

Lara Abele ist schon seit sechs Jahren beim Südliche Weinstrasse e.V. tätig. Zu ihren bisherigen Aufgaben gehörten unter anderem die Pflege und Weiterentwicklung der Websites im Partnerframework der Südlichen Weinstrasse, das Datenmanagement für die Verbandsgemeinde Offenbach und die Betreuung des Interreg-Projekts „Burgen am Oberrhein“. In ihrer neuen Rolle wird Frau Abele in der Verbandsgemeinde Offenbach alle touristischen Aufgaben übernehmen. Dazu zählen die Weiterentwicklung des Datenmanagements, die Entwicklung und der Ausbau von Rad- und Wanderwegen und die Umsetzung des Förderprojekts „Digitale Erlebniswelt Queichwiesen“.

Die Verbandsgemeinde Offenbach verfügt über großes touristisches Potenzial: Zu den Highlights zählen das Storchenzentrum Bornheim als bedeutende Attraktion für Touristen und Einheimische sowie die Wiesenbewässerung in den Queichwiesen, die als immaterielles Kulturerbe anerkannt ist. Aktuell entstehen im Rahmen des Besucherlenkungskonzepts Rheinauen neue Wanderwege. Zudem wird die Storchentour als Teil des Projekts „Radregion Pfalz“ ausgeschildert.

„Dies ist der ideale Zeitpunkt, um hier im Tourismus noch weitere Projekte anzustoßen und weiterzuentwickeln.“, beschreibt Lara Abele ihre neue Aufgabe. Axel Wassyl, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Offenbach erklärt: „Wir freuen uns, mit Frau Abele eine Mitarbeiterin zu gewinnen, die viel touristische Erfahrung mitbringt und die die VG Offenbach bereits gut kennt, weil sie zwei Jahre lang das Datenmanagement für uns aufgebaut hat.“. Landrat Dietmar Seefeldt, Vorsitzender des Südliche Weinstrasse e.V. ergänzt: „Wir freuen uns ebenfalls auf die Zusammenarbeit und machen damit einen Schritt hin zur Professionalisierung der touristischen Arbeit auf lokaler Ebene.“

Weitere Informationen:

• https://www.suedlicheweinstrasse.de/offenbach

• Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz https://rlp.tourismusnetzwerk.info/inhalte/tourismus-strategie/wettbewerbsfaehige-tourismusorganisationen/

Bild: v.l.n.r.: Simon Wingerter, (Erster Beigeordneter der VG Offenbach), Axel Wassyl (Bürgermeister der VG Offenbach), Lara Abele, Dietmar Seefeldt (Landrat und 1. Vorsitzender Südliche Weinstrasse e.V.), Uta Holz (Geschäftsführerin Südliche Weinstrasse e.V.)

Quelle: Südliche Weinstrasse e.V.

Zuletzt aktualisiert am 22. Dezember 2025, 13:50