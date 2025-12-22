Michelstadt – 13-Jährige aus Wohngruppe vermisst – Suche bislang erfolglos – Verdächtige Person kontrolliert

Michelstadt / Odenwaldkreis / Metropolregion Rhein-Neckar News – (ots) – Am Sonntagabend (21.12.), gegen 19.00 Uhr, kreiste über Michelstadt ein Hubschrauber der Polizeifliegerstaffel der Hessischen Polizei und wurde hierbei auch von vielen Besuchern des Weihnachtsmarktes wahrgenommen.

Die Besatzung unterstützte die Polizeistation Erbach bei der Suche nach einer abgängigen 13-Jährigen aus einer Wohngruppe in Michelstadt. Die 13-Jährige konnte bislang noch nicht wieder aufgefunden werden. Die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 10) gehen diesbezüglich derzeit noch Hinweisen nach.

Zuvor wurde der Polizei am Weihnachtsmarktgelände zudem ein Mann gemeldet, der sich nach Angaben einer Zeugin auffällig verhalten habe. Die Frau sorgte sich und verständigte vorsichtshalber die Polizei. Einsatzkräfte konnten den beschriebenen 27 Jahre alten Mann kurz vor 19.00 Uhr in der Bahnhofstraße antreffen. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle und den weiteren Ermittlungen

konnte von den Ordnungshütern rasch Entwarnung gegeben werden. Für die Besucherinnen und Besucher des Michelstädter Weihnachtsmarkts bestand zu keiner Zeit eine Gefahr. Der 27-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen gegen 21.00 Uhr wieder auf freien Fuß gesetzt.

Quelle:

Polizeipräsidium Südhessen

Zuletzt aktualisiert am 22. Dezember 2025, 15:12