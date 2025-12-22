Mannheim – Verkehrsunfall mit 100.000 Euro Schaden

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Sachschaden von rund 100.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am frühen Samstagmorgen im Stadtteil Schwetzingerstadt.

Eine 29-jährige Frau war gegen ein Uhr mit ihrem VW auf der Reichskanzler-Müller-Straße in Richtung Viehhofstraße unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 60-jähriger Mann die Viehhofstraße mit seinem Porsche stadteinwärts und wolle an der Kreuzung zur Schwetzinger Straße nach links in Richtung Neckarauer Übergang abbiegen. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Die beiden Beteiligten gaben jeweils an, bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren zu sein.

Verletzt wurde niemand. Der VW und der Porsche wurden bei der Kollision jedoch so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Oststadt dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-3310 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 22. Dezember 2025, 13:42