Mannheim – Renouf und Esposito bleiben Adler

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Adler Mannheim arbeiten im Hintergrund weiter am Kader für die Saison 2026/27. Nach den Verlängerungen von Tom Kühnhackl, Maxi Heim, Hayden Shaw und Matthias Plachta konnten auch die Verträge mit Dan Renouf und Luke Esposito verlängert werden.

„Mit Dan und Luke haben wir zwei Spieler gehalten, die sich durch Disziplin, Wettbewerbsfähigkeit und starkes Engagement für ihre Teamkollegen und die Mannheimer Community auszeichnen. Ihre weitere Präsenz wird dazu beitragen, die Standards und Werte, die die Adler auf und neben dem Eis auszeichnen, weiter auszubauen und zu festigen“, äußert sich Manager Dallas Eakins zu den

Verlängerungen.

Esposito kam 2024 aus Augsburg nach Mannheim. In seiner ersten Saison für die Adler sammelte der 1,78 Meter große und 83 Kilogrammschwere Linksschütze in insgesamt 59 Partien 16 Tore und 24

Vorlagen. Der 32-jährige US-Amerikaner sorgt mit seinem Spielverständnis und seiner Wendigkeit sowie seiner aufopferungsvollen Spielweise stets für Gefahr auf dem Eis. In der aktuellen Saison stand der Linksschütze bei 21 Begegnungen auf dem Eis, steuerte dabei drei Treffer und acht Assists bei.

Renouf wechselte im zurückliegenden Sommer aus der nordamerikanischen AHL nach Mannheim. Der 1,85 Meter große und 90 Kilogramm schwere Kanadier ist für seine robuste und kompromisslose

Spielweise bekannt, geht dem Gegner gerne unter die Haut. Außerdem sammelte der 31-jährige Linksschütze in bislang 28 Partien zwei Tore und vier Vorlagen.

Quelle: Adler Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 22. Dezember 2025, 14:20