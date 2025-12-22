Mannheim – Frau ohne Führerschein mit Schlagstock verursacht Unfall

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Ein Verkehrsunfall, bei dem eine zunächst unbekannte Autofahrerin flüchtig ging, ereignete sich am frühen Samstagmorgen im Stadtteil Käfertal.

Eine zunächst unbekannte Frau war gegen 2.45 Uhr mit einem Fiat auf der Waldstraße in Richtung Sandhofen unterwegs. Auf der Walter-Pahl-Brücke verlor sie, nach derzeitigem Erkenntnisstand aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem linken Bordstein. In der weiteren Folge schleuderte sie über die Fahrbahnabgrenzung und geriet auf die Gegenfahrbahn wo das Fahrzeug liegenblieb. Unmittelbar als sie zum Stehen gekommen war, verließ die Fahrerin fluchtartig den Fiat und rannte eiligst in Richtung Altrheinstraße/Schienenstraße davon.

Eine Zeugin, die den Unfall beobachtet hatte, konnte die Fahrerin noch flüchten sehen und beschrieb diese als weibliche Person, jung, mit langen blonden Haaren, die mit heller Hose und grünlicher Jacke bekleidet war.

Der Führerschein der Fahrerin konnte an der Unfallstelle aufgefunden werden. Dieser war nach einem Diebstahlsdelikt zur Sicherstellung ausgeschrieben. Weitere Ermittlungen diesbezüglich ergaben, dass auch die Fahrerlaubnis der Fahrerin erloschen war.

Im Fahrzeug lagen eine leergetrunkene Weinflasche sowie ein Teleskopschlagstock.

Der Fiat wurde abgeschleppt. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Der Verkehrsdienst Mannheim ermittelt nun wegen Unfallflucht, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen sowie wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung gegen die 27-Jährige. Zudem sieht die Fahrerin einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz entgegen.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 22. Dezember 2025, 14:23