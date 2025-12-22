Mannheim – Alkoholbedingter Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Einen Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden im Stadtteil Neuhermsheim verursachte am Samstagabend ein 57-jähriger Autofahrer, der unter Alkoholeinfluss stand.

Der 57-Jährige war gegen 19.30 Uhr mit seinem Audi auf dem rechten Fahrstreifen der B 38a in Richtung Feudenheim unterwegs und fuhr dabei einer Opel-Fahrerin ins Heck und schob den Opel auf den Golf eines 37-jährigen Mannes. Alle drei Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 58-jährigen Unfallverursachers. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt ermittelt nun wegen des Verkehrsunfalls sowie Verkehrsteilnahme unter Alkoholeinfluss gegen den 57-Jährigen. Dessen Führerschein wurde einbehalten.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 22. Dezember 2025, 14:27