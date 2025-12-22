Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie bereits bei MRN-News berichtet, kam es am 21. Dezember 2025 zu einem großen Polizeieinsatz in der Innenstadt von Ludwigshafen am Rhein.

Nach neuen Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden hat sich der Verdacht auf eine schwere Gewalttat erhärtet. Demnach wurde ein Mann im Bereich der Ludwigsstraße bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen erlitt der Mann eine schwere Schnittverletzung im Halsbereich. Als Tatmittel soll eine Machete eingesetzt worden sein. Der Verletzte wurde vor Ort medizinisch erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zu seinem aktuellen Gesundheitszustand liegen derzeit nicht vor.

Nach Angaben aus Ermittlerkreisen waren mehrere Personen an dem Geschehen beteiligt. Die Polizei sperrte den Bereich rund um den mutmaßlichen Tatort weiträumig ab und leitete umfangreiche Maßnahmen ein.

Inzwischen wird wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Zu Tatverdächtigen, möglichen Festnahmen sowie zu den genauen Hintergründen der Tat macht die Polizei derzeit noch keine weiteren Angaben.

Die Ermittlungen zum Ablauf und Motiv dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die relevante Beobachtungen im Bereich der Ludwigsstraße gemacht haben, sich bei den zuständigen Stellen zu melden.

MRN-News berichtet weiter, sobald neue, gesicherte Informationen vorliegen.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 22. Dezember 2025, 01:25