Ludwigshafen am Rhein / Metropolregion Rhein-Neckar – In Ludwigshafen-Süd ist es am Sonntagabend (21. Dezember 2025) zu einem tödlichen Unfall mit einer Straßenbahn gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr Ludwigshafen wurde die Feuerwehr gegen 21.45 Uhr zu einem Einsatz in die Saarlandstraße alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich eine Person unter einer Straßenbahn und war eingeklemmt. Die Feuerwehr leitete umgehend Maßnahmen zur Befreiung der Person aus der Zwangslage ein. Nach der Rettung wurde die betroffene Person dem Rettungsdienst übergeben. Ein Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod feststellen.

Die Fahrgäste der Straßenbahn sowie weitere betroffene Personen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst und ein Kriseninterventionsteam betreut. Angaben zur Identität der verstorbenen Person liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Zu den genauen Umständen des Geschehens können aktuell noch keine weiteren Angaben gemacht werden.

Im Einsatz waren 19 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen mit fünf Fahrzeugen, der Rettungsdienst, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst, der Leitende Notarzt, die RNV sowie die Polizei.

Sobald neue, gesicherte Informationen vorliegen, wird nachberichtet.

Zuletzt aktualisiert am 22. Dezember 2025, 00:43