Ludwigshafen – In Oppau entsteht eine zukunftsorientierte Geschäftsstelle der Sparkasse Vorderpfalz

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Kundenfreundlich und modern: Die Sparkasse Vorderpfalz plant einen bedeutenden Schritt in die Zukunft ihrer Geschäftsstelle zu gehen: Ab dem 28.01.2026 wird die Geschäfts­stelle Ludwigshafen-Oppau einer umfangreichen Umgestaltung unterzogen. Mit einem klaren Fokus auf ein kundenfreundliches Ambiente und neuester Technik wird die Geschäftsstelle nach Abschluss der Umbauarbeiten zu einem Ort, an dem Bankgeschäfte auf höchstem Niveau und in einem zeitgemäßen, angenehmen Umfeld abgewickelt werden.

In der Zeit des Umbaus bleibt der SB-Bereich der Geschäftsstelle Ludwigshafen-Oppau für Kundinnen und Kunden geöffnet. Für persönliche Beratungen steht das Team aus Oppau ab dem 29.01.2026 in der Geschäftsstelle Ludwigshafen-Edigheim (Bürgermeister-Fries-Straße 14, 67069 Ludwigshafen) zur Verfügung.

Öffnungszeiten Geschäftsstelle Ludwigshafen-Edigheim

Montag + Freitag 09:00 – 12:00 und 14:00 – 16.00 Uhr

Dienstag + Donnerstag 09:00 – 12:00 und 14:00 – 18:00 Uhr

Mittwoch 09:00 – 12:00 Uhr

Beratungstermine nach Vereinbarung von Montag – Freitag zwischen 08:00 – 20:00 Uhr.

Kundennähe und Zukunftsorientierung

Der Umbau ist Teil einer langfristigen Strategie der Sparkasse Vorderpfalz, die ihren Kunden auch in einer zunehmend digitalen Welt weiterhin persönliche Beratung und individuellen Service in einer attraktiven und zeitgemäßen Umgebung bieten möchte. Die Neugestaltung wird die Geschäftsstelle nicht nur optisch aufwerten, sondern vor allem die Grundlage für eine noch individuellere und zufriedenstellendere Kundenbetreuung schaffen. Durch den Einsatz neuester Technologien wird eine effiziente und zeitgemäße Abwicklung der Bankgeschäfte ermöglicht, die den Anforderungen einer sich ständig weiterentwickelnden Finanzwelt gerecht wird.

„Wir freuen uns sehr, unseren Kundinnen und Kunden bald eine noch bessere Sparkassen-Erfahrung bieten zu können. Die Umbaumaßnahmen werden es uns ermöglichen, Bankgeschäfte mit einem hohen Maß an Komfort, Individualität und modernster Technik zu verbinden“, erklärt Oliver Kolb, Vorstandsmitglied der Sparkasse Vorderpfalz. „Unser Ziel ist es, Tradition und Innovation auf die perfekte Weise miteinander zu verbinden, dass sich unsere Kundinnen und Kunden sowohl in der digitalen Welt als auch im persönlichen Gespräch rundum wohlfühlen.“

Das erwartet die Kunden nach dem Umbau:

Nach der Neugestaltung beraten unsere Kolleginnen und Kollegen am Standort Oppau die Kundinnen und Kunden aus den Stadtteilen Oppau, Edigheim und Pfingstweide. Ob bei der Vermögensberatung, der Finanzierung oder bei spezifischen Fragen zu unseren Produkten garantieren wir qualifizierte Antworten und eine kompetente Beratung, die die individuellen Kundenbedürfnisse in den Mittelpunkt stellt.

Ergänzt und abrundet wird dies durch ein großzügiges Raumkonzept mit modernen und einladenden Beratungsräume, die auf Anhieb eine angenehme Atmosphäre schaffen und gleichzeitig eine vertrauensvolle und persönliche Beratung fördern.

Außerdem sorgen wir dafür, dass alle Kundinnen und Kunden – unabhängig von ihren Bedürfnissen – problemlos Zugang zu unseren Beratungsangeboten erhalten. Die Barrierefreiheit ist ein zentrales Element des Umbaus, damit sich jeder in unserer Geschäftsstelle rundum gut betreut fühlen kann.

Die Neueröffnung der Geschäftsstelle Oppau ist in ca. einem Jahr geplant.

Bildunterschrift: Oliver Kolb, Vorstandsmitglied der Sparkasse

Foto&Quelle: Sparkasse Vorderpfalz

Zuletzt aktualisiert am 22. Dezember 2025, 13:22