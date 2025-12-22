Ludwigshafen – Autofahrer kollidiert mit Streifenwagen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Sonntag (21.12.2025), gegen 22:10 Uhr, war ein 37-jähriger Autofahrer auf der Pettenkoferstraße in Richtung Industriestraße unterwegs. An der Krezung zur Erzbergerstraße missachtete er die Vorfahrt eines auf der Erzbergerstraße in Richtung Bürgermeister-Grünzweig-Straße fahrenden Streifenwagens (keine Einsatzfahrt). Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Beide Polizeikräfte wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der 37-Jährige blieb unverletzt. Es enstand Sachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro.
Quelle:
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Zuletzt aktualisiert am 22. Dezember 2025, 13:11