Iceskating waldbronn klein
22.12.2025, 13:35 Uhr

Landau – Eis, Eis, Baby: Schlittschuh-Action mit dem Haus der Jugend im Eistreff Waldbronn

22 12 2025 Info Eistreff WaldbronnLandau / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Haus der Jugend der Stadt Landau bietet Jugendlichen ab 12 Jahren zu Jahresbeginn ein besonderes Highlight: Am 23. Januar 2026 geht es für alle Schlittschuhbegeisterten, ob Anfängerinnen und Anfänger oder geübte Läuferinnen und Läufer, gemeinsam zum Eistreff nach Waldbronn. Dort erwartet die Teilnehmenden ein abwechslungsreicher Nachmittag auf dem Eis, der mit einer stimmungsvollen Eisdisko ab 18 Uhr, inklusive Musik und Lichtshow, seinen Höhepunkt findet.

Los geht’s am 23. Januar um 15:50 Uhr Richtung Waldbronn. Die Rückkehr ist für 22:00 Uhr geplant. Die Veranstaltung richtet sich an Jugendliche, die Lust auf Bewegung, Spaß und ein unvergessliches Erlebnis auf dem Eis haben.

Interessierte können sich ab sofort anmelden. Die Mitarbeitenden im Haus der Jugend in Landau freuen sich auf viele Teilnehmende und einen energiegeladenen Ausflug. Alle Informationen zur Anmeldung gibt es unter https://landau.feripro.de/. Weitere Fragen beantwortet Nadine Bönicke per E-Mail unter nadine.boenicke@landau.de oder unter 0172/1035168. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Stadtverwaltung in der Zeit von Mittwoch, 24. Dezember 2025, bis einschließlich Freitag, 2. Januar 2026, geschlossen bleibt.

Bildunterschrift: Das Haus der Jugend Landau lädt zur Schlittschuh-Action in den Eistreff Waldbronn ein. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 22. Dezember 2025, 13:37

