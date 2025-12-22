Hockenheim – Unbekannte zerkratzen erneut Fahrzeuge – Geschädigten- und Zeugenaufruf

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) In der Nacht von Freitag auf Samstag zerkratzten Unbekannte im Stadtgebiet von Hockenheim an mehreren geparkten Fahrzeugen den Lack.

Die Unbekannten kratzten mit einem spitzen Gegenstand über den Lack der drei Fahrzeuge, die in der Heinrich-Böll-Straße am Fahrbahnrand abgestellt waren. Dabei wurden die Fahrzeuge entlang der Fahrerseite beschädigt.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlung nach dem Täter oder der Täterin aufgenommen und sucht nun weitere Geschädigte sowie Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06205/2860-0 beim Polizeirevier Hockenheim zu melden.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 22. Dezember 2025, 12:47