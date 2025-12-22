Herxheim – Kreativ ins neue Jahr – Wintertrimester an der Kunstschule Villa Wieser

Herxheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Beginn am 12. Januar.

Mit Beginn des neuen Jahres startet an der Kunstschule Villa Wieser in Herxheim das neue Kursprogramm. Ab Montag, 12. Januar beginnen die wöchentlich stattfindenden Kurse des Wintertrimesters, die sich an kunstinteressierte Menschen aller Altersgruppen richten.

Das Kursangebot umfasst verschiedene Bereiche der bildenden Kunst, darunter Malerei, Zeichnung, Drucktechniken, Bildhauerei und Fotografie. Ergänzt wird das Programm durch theoretische und interdisziplinäre Angebote wie Kunstgeschichte oder Kunstphilosophie. Die Kurse werden von qualifizierten Dozentinnen und Dozenten geleitet und sind sowohl für Einsteigerinnen und Einsteiger als auch für Fortgeschrittene geeignet.

Die Kunstschule Villa Wieser bietet Raum für kreatives Arbeiten, künstlerisches Experimentieren und persönliche Weiterentwicklung. Ziel ist es, gestalterische Fähigkeiten zu fördern und den Austausch über Kunst und Kreativität zu ermöglichen.

Weitere Informationen zu Kursinhalten, Zeiten und Anmeldung sind auf der Website der Kunstschule Villa Wieser erhältlich. Wer sich gerne persönlich vor Ort informieren will, kann zur Anfangsbesprechung am Freitag, 9. Januar, um 18 Uhr in den Zeichensaal im 1. Obergeschoss der Villa Wieser (Obere Hauptstr. 3 in Herxheim, Eingang auf der Rückseite) kommen und sich je nach Verfügbarkeit auch dort noch anmelden.

Neben den Trimesterkursen gibt es auch ein Angebot an Intensivkursen, die als Wochenend-Kurse oder als Wochenkurse durchgeführt werden.

Weitere Informationen und Termine finden Interessierte auf der Website der Kunstschule: www.kunstschule-villa-wieser.de

Quelle: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

