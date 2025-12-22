Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Heidelberger Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Donnerstag, 18. Dezember 2025, eine Anpassung im Programm #hd4mobility beschlossen. Um das kommunale Mobilitätsangebot verlässlich fortzuführen und die Finanzierung des Programms langfristig abzusichern, wird zum Januar 2026 die bundesweite Preiserhöhung des Deutschlandtickets an die Nutzerinnen und Nutzer weitergereicht. Der städtische Zuschuss wird auf die Beträge von 29 Euro beim Deutschlandticket und 11 Euro beim D-Ticket JugendBW festgesetzt, sodass alle künftigen Preiserhöhungen durch die Ticketinhaberinnen und -inhaber selbst zu tragen sind.

Nach der bundesweiten Preiserhöhung zum 1. Januar 2026 steigt der Eigenanteil für Berechtigte mit Heidelberg-Pass oder Heidelberg-Pass+ beim Deutschlandticket oder D-Ticket JugendBW damit von derzeit 29 Euro auf 34 Euro pro Monat.

Hintergrund

Zum 1. Januar 2026 steigt der Preis für das Deutschlandticket bundesweit von 58 Euro auf 63 Euro pro Monat. Der Preis für das D-Ticket JugendBW erhöht sich von derzeit 39,42 Euro auf 45 Euro pro Monat. Die Stadt Heidelberg bezuschusst im Rahmen des Projekts #hd4mobility das Deutschlandticket für Heidelberginnen und Heidelberger mit Heidelberg-Pass und Heidelberg-Pass+ aktuell mit 29 Euro. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 21 Jahren sowie junge Menschen in Ausbildung bis 27 Jahre, die Heidelberg-Pass oder Heidelberg-Pass+ haben und mit einem D-Ticket Jugend-BW Bus und Bahn fahren, erhalten derzeit 10,42 Euro pro Monat Zuschuss.

