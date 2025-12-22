Frankenthal – Kinderansprecher auf Schulweg unterwegs

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am vergangenen Mittwoch (17.12.2025), gegen 13:15 Uhr, befand sich eine 10-Jährige auf dem Heimweg von der Schule in Frankenthal, als sie in der Mörscher Straße durch einen unbekannten Mann angesprochen wurde. Der Mann rief dem Mädchen zunächst zu, dass sie stehen bleiben soll. Als die 10-Jährige der Aufforderung nicht nachkam, sei ihr der Mann bis zu einem Drogerie-Geschäft in der Wormser Straße nach gegangen, wo er sie an der Schulter anfasste. Als das Mädchen sich losriss, sei der Mann in unbekannte Richtung davongegangen.

Der Mann wurde als circa 1,80 Meter groß, circa 40 bis 50 Jahre alt, mit dunkler Haut, dunklem Haar und grauem Bart beschrieben.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf die Identität des Mannes geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Meldungen darüber, dass Kinder aus Fahrzeugen heraus oder sonst angesprochen werden, beunruhigen alle Eltern und Erziehungsverantwortlichen. Jedoch hat nicht jeder Fremde, der ein Kind anspricht, Böses im Sinn. Folgende Ratschläge sollten Sie beachten, wenn Kinder davon erzählen, dass sie von Fremden angesprochen wurden:

– Loben Sie Ihr Kind dafür, dass es sich Ihnen anvertraut hat.

– Vermeiden Sie Gerüchte und beugen Sie somit einer Hysterie in

Ihrer Nachbarschaft vor.

– Wir bitten Sie auf Basis von Gerüchten keine Falschinformationen

zu verbreiten. Teilen Sie keine spekulativen Informationen über

soziale Netzwerke.

– Bitte vertrauen Sie bei Ihrer Meinungsbildung nur gesicherten

Quellen. Gesicherte Informationen erhalten Sie von Ihrer Polizei

unter https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117696.

– Melden Sie den Vorfall der Polizei. Über den Polizeinotruf 110

erreichen Sie diese zu jeder Tages- und Nachtzeit.

– Bereiten Sie Ihre Kinder auf solche Situationen vor.

– Eltern sollten Verhaltensregeln für den Schulweg und die

Freizeit festlegen.

– Schicken Sie Ihr Kind möglichst nicht allein, sondern in kleinen

Gruppen zusammen mit anderen Kindern zur Schule oder zum

Spielplatz. Halten Sie es zur Pünktlichkeit an.

Auf der Internetseite der Zentralen Prävention https://www.polizei.rlp.de/fileadmin/polizei.rlp.de/PP_Rheinpfalz/Medien/Dienststellen/PP_RP_Verdaechtige_Ansprache_Kinder.pdf und der polizeilichen Kriminalprävention www.polizei-beratung.de finden Sie weitere umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Zuletzt aktualisiert am 22. Dezember 2025, 14:04