Bürstadt – Unbekannter steckt Kind Böller in die Kapuze – 10-Jähriger verletzt – Kripo sucht Zeugen

Bürstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) – Ein bislang Unbekannter packte am vergangenen Montag (15.12.), gegen 14.35 Uhr, einen 10-Jährigen auf der Alla-Hopp-Anlage zunächst an der Schulter und steckte dem Jungen anschließend einen angezündeten Böller in die Kapuze seines Pullovers. Der 10-Jährige hörte das Abbrenngeräusch der Zündschnur und versuchte den Böller aus der Kapuze zu holen, was ihm auch gelang.

Allerdings explodierte der Böller in der Hand des Buben, bevor er den Böller wegwerfen konnte. Er wurde dabei nicht unerheblich an der Hand verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Von dem oder der Unbekannten ist nur bekannt, dass die Person etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß ist und mit einem gelben Pullover mit hochgezogener Kapuze, blauer Jeans und weißen Schuhen der Marke Nike bekleidet war.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

