Wiesloch – Auseinandersetzung in Wieslocher Lokal eskaliert – Bierflasche und Pfefferspray im Einsatz

Wiesloch / Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in einer Gaststätte in Wiesloch zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Dabei wurden mehrere Gäste verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei entwickelte sich in dem Lokal zunächst ein Streit zwischen zwei Gruppen. Drei alkoholisierte Gäste gerieten aus bislang ungeklärter Ursache in eine verbale Auseinandersetzung mit dem 39-jährigen Wirt sowie einem weiteren, bislang unbekannten Gast aus dessen Bekanntenkreis.

Streit endet in Handgreiflichkeiten

Im weiteren Verlauf eskalierte der Konflikt und mündete in körperliche Gewalt. Während des Gerangels wurde einem 23-jährigen Gast eine Bierflasche gegen den Kopf geschlagen, wodurch er eine Platzwunde erlitt.

Zusätzlich setzte einer der Beteiligten Pfefferspray ein. Aufgrund der engen Räumlichkeiten breitete sich das Reizgas schnell aus, sodass zahlreiche Anwesende betroffen waren. In der Folge verließen alle Gäste eigenständig das Lokal.

Rettungsdienst im Einsatz

Der verletzte 23-Jährige sowie mehrere weitere Personen, die durch das Pfefferspray gesundheitliche Beeinträchtigungen erlitten hatten, wurden vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Anschließend erfolgte eine vorsorgliche Einweisung in umliegende Krankenhäuser.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Ablauf der Ereignisse werden vom Polizeirevier Wiesloch geführt.

Zuletzt aktualisiert am 21. Dezember 2025, 09:17