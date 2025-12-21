Weisenheim – Sachbeschädigung an LED-Strahler



Weisheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Zeitraum vom Montag, den 15.12.2025, bis Freitag, den 19.12.2025, kam es auf einem öffentlichen Platz in der Hauptstraße in Weisenheim am Berg zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter zerstörten mutwillig mehrere dort in den Boden eingelassene LED-Strahler. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt 3.000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz https://www.polizei.rlp.de/onlinewache oder per E-Mail unter pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 21. Dezember 2025, 20:06