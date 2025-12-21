Ludwigshafen – Mysteriöse Paketablage in der Schanzstraße – Polizei sucht Zeugen

Ludwigshafen (ots) – Am Samstagnachmittag, den 20.12.2025, hat ein ungewöhnlicher Fund in der Schanzstraße einen Polizeieinsatz ausgelöst. Mehrere Pakete mit unterschiedlichen Empfängeradressen wurden in einem Hauseingang sowie im Hofbereich entdeckt.

Pakete nicht für den Ablageort bestimmt

Gegen 17 Uhr informierte ein 64-jähriger Mann aus Ludwigshafen die Polizei, nachdem ihm mehrere ungeöffnete Pakete aufgefallen waren. Auffällig:

Die aufgebrachten Empfängeradressen stimmten nicht mit dem Ablageort in der Schanzstraße überein.

Laut bisherigem Ermittlungsstand galten die Sendungen in der jeweiligen Sendungsverfolgung bereits als

zugestellt. Warum die Pakete dennoch gesammelt an diesem Ort abgelegt wurden, ist derzeit unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Polizei stellt Pakete sicher

Die Einsatzkräfte stellten die aufgefundenen Pakete sicher. Ein Teil der Empfänger konnte bereits informiert werden, um die rechtmäßige Zustellung zu klären.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung

Wer hat am Samstag, 20.12.2025, im Zeitraum um 17 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich der Schanzstraße 30 in Ludwigshafen gemacht?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 entgegen:

Telefon: 0621 / 963-24250

oder per Mail unter piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Zuletzt aktualisiert am 21. Dezember 2025, 08:38