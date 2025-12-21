Ludwigshafen – Jutta Steinruck kehrt in die SPD zurück

Ludwigshafen am Rhein / Metropolregion Rhein-Neckar – Was sich schon lange angebahnt hat, ist nun realisiert. Die amtierende Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck ist wieder Mitglied der SPD. Wie aus übereinstimmenden Angaben hervorgeht, gilt ihre Parteimitgliedschaft offiziell seit dem 1. Dezember. Damit bestreitet Steinruck ihren letzten Monat im Amt erneut als Sozialdemokratin.

Die Oberbürgermeisterin war im Jahr 2023 nach rund 27 Jahren aus der SPD ausgetreten. Ihr Schritt hatte seinerzeit parteiintern wie auch öffentlich für Aufmerksamkeit gesorgt. Nach dem Jahreswechsel wird Steinruck nach eigenen Angaben kein Amt innerhalb der Partei anstreben, sondern einfaches Parteimitglied sein.

Als einen wesentlichen Grund für ihren Wiedereintritt nannte Steinruck den regelmäßigen persönlichen Austausch mit dem rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer. Dieser habe sich intensiv mit den kommunalpolitischen Herausforderungen in Ludwigshafen befasst und Interesse an den spezifischen Themen der Stadt gezeigt.

Die Rückkehr Steinrucks in die SPD fällt in eine Phase politischer Veränderungen in Ludwigshafen, nachdem auch die Wahl ihres Nachfolgers in den vergangenen Monaten für breite Diskussionen gesorgt hatte.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 21. Dezember 2025, 19:30