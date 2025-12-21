Ludwigshafen am Rhein / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Bereich der Flurstraße ist es am heutigen Tag zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Was sich genau ereignet hat, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Nach Angaben von Augenzeugen soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Asylanten und Anwohner gekommen sein. Weitere Hintergründe sind bislang nicht bekannt.

Vor Ort waren mehrere Streifenwagen im Einsatz. Nach ersten Informationen kam es im Zuge des Einsatzes auch zu Festnahmen. Ob und in welchem Umfang Personen verletzt wurden, konnte zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bestätigt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit die Aussagen von Beteiligten und Zeugen. Offizielle Angaben zu Ablauf, Ursache und möglichen Tatvorwürfen liegen bislang nicht vor. Auch zu den Personalien der Beteiligten macht die Polizei derzeit keine näheren Angaben.

Sobald gesicherte Informationen vorliegen, wird mrn-news nachberichtet.

Zuletzt aktualisiert am 21. Dezember 2025, 17:35