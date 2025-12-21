Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – An der Straßenbahnhaltestelle Ludwigshafen Südweststadion kommt es aktuell zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften. Nach ersten Informationen kam es zu einer Kollision zwischen einer Straßenbahn und einem Fußgänger. Der Fußgänger erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Wie es genau zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Polizei und Rettungskräfte sind im Einsatz, die Unfallaufnahme dauert an.

Im Bereich der Haltestelle kommt es aktuell zu umfangreichen Straßensperrungen sowie erheblichen Verkehrsbehinderungen. Auch der Straßenbahnverkehr ist beeinträchtigt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte bei der Polizei Ludwigshafen melden!

Metropolregion Rhein-Neckar News wird nachberichten!

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 21. Dezember 2025, 22:47