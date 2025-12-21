Ludwigshafen – Einbruch in Geschäftsraum



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am späten Samstagvormittag (11:30 Uhr) brach ein 39-jähriger Mann aus Ludwigshafen in einen Geschäftskomplex ein, in dem er eine Fensterscheibe mittels eines Steins zerstörte.

Im Innern entwendete er Lebensmittel und verzehrte diese unmittelbar. Der Mann konnte durch die alarmierte Streife im Gebäude wahr- und festgenommen werden. Hierbei musste das Distanzelektroimpulsgerät eingesetzt werden, wodurch der Mann jedoch nicht verletzt wurde.

Der 39-Jährige wurde, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, in ein Ludwigshafener Krankenhaus verbracht. Durch den Einbruch entstand ein Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 21. Dezember 2025, 19:47