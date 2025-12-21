Landau – Als Weihnachtswichtel unterwegs: Landauerinnen und Landauer erfüllen 300 Kinderwünsche

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Was für eine wunderbare Nachricht kurz vor Weihnachten! Rund 300 Kinder- und Jugendwünsche, die auf dem gemeinsam organisierten Weihnachtswunschbaum der Stadt Landau, der STIPHTUNG CHRISTOPH SONNTAgGmbH und dem Haus der Familie gesammelt wurden, sind erfüllt worden und warten nun darauf, übergeben zu werden. Viele Landauerinnen und Landauer waren wieder als engagierte Weihnachtswichtel unterwegs und suchten sich einen Wunsch vom traditionellen Weihnachtswunschbaum auf dem Thomas-Nast-Nikolausmarkt aus. Dort hingen rund 300 liebevoll formulierte Wunschkarten mit Herzenswünschen von Kindern und Jugendlichen. Die erfüllten Wünsche wurden festlich verpackt und in der Adler Apotheke am Rathausplatz abgegeben. Derzeit kümmern sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Büro des Oberbürgermeisters um den Transport der Geschenke zu den beteiligten sozialen Einrichtungen. So ist sichergestellt, dass die Geschenke rechtzeitig vor den Feiertagen an die Kinder übergeben werden können.

Oberbürgermeister Dominik Geißler zeigt sich begeistert vom erneuten Erfolg der Aktion: „Mein herzlicher Dank gilt der STIPHTUNG CHRISTOPH SONNTAgGmbH und dem Haus der Familie sowie allen, die diese Aktion möglich gemacht haben – den vielen Wunscherfüllerinnen und Wunscherfüllern ebenso wie Susanne Burgdörfer, der Koordinatorin vom Haus der Familie, sowie den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der beteiligten Organisationen und weiteren Partnerinnen und Partnern. Dank dieser großartigen Unterstützung können wir diese schöne Aktion bereits seit vielen Jahren gemeinsam durchführen.“

Im Vorfeld der Aktion wurden 300 Wunschkarten an verschiedene soziale Einrichtungen in Landau verteilt. Die dort betreuten Kinder und Jugendlichen durften einen persönlichen Wunsch im Wert von bis zu 30 Euro aufschreiben.

Unterstützt wird die Aktion neben dem Haus der Familie und der STIPHTUNG CHRISTOPH SONNTAgGmbH auch vom Caritas-Zentrum, dem Diakonischen Werk, dem Kinderschutzbund SÜW, dem städtischen Jugendamt sowie der Evangelischen Familienbildungsstätte. Weitere Kooperationspartner sind das Spielwarengeschäft „Wunschträume” in der Königsstraße und die Adler-Apotheke, die erneut als Sammelstelle für die Geschenke zur Verfügung stand. Zu den Sponsoren des Projekts „Sternchenfänger” zählen außerdem HYLA International, der 1. FC Hohenacker und Burgdorf (Bon Group).

Bildunterschrift: Oberbürgermeister Dominik Geißler und die Unterstützerinnen und Unterstützer des Weihnachtswunschbaums. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 21. Dezember 2025, 08:52