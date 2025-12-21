  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

1
21.12.2025, 8:52 Uhr

Landau – Als Weihnachtswichtel unterwegs: Landauerinnen und Landauer erfüllen 300 Kinderwünsche

1Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Was für eine wunderbare Nachricht kurz vor Weihnachten! Rund 300 Kinder- und Jugendwünsche, die auf dem gemeinsam organisierten Weihnachtswunschbaum der Stadt Landau, der STIPHTUNG CHRISTOPH SONNTAgGmbH und dem Haus der Familie gesammelt wurden, sind erfüllt worden und warten nun darauf, übergeben zu werden. Viele Landauerinnen und Landauer waren wieder als engagierte Weihnachtswichtel unterwegs und suchten sich einen Wunsch vom traditionellen Weihnachtswunschbaum auf dem Thomas-Nast-Nikolausmarkt aus. Dort hingen rund 300 liebevoll formulierte Wunschkarten mit Herzenswünschen von Kindern und Jugendlichen. Die erfüllten Wünsche wurden festlich verpackt und in der Adler Apotheke am Rathausplatz abgegeben. Derzeit kümmern sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Büro des Oberbürgermeisters um den Transport der Geschenke zu den beteiligten sozialen Einrichtungen. So ist sichergestellt, dass die Geschenke rechtzeitig vor den Feiertagen an die Kinder übergeben werden können.

Oberbürgermeister Dominik Geißler zeigt sich begeistert vom erneuten Erfolg der Aktion: „Mein herzlicher Dank gilt der STIPHTUNG CHRISTOPH SONNTAgGmbH und dem Haus der Familie sowie allen, die diese Aktion möglich gemacht haben – den vielen Wunscherfüllerinnen und Wunscherfüllern ebenso wie Susanne Burgdörfer, der Koordinatorin vom Haus der Familie, sowie den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der beteiligten Organisationen und weiteren Partnerinnen und Partnern. Dank dieser großartigen Unterstützung können wir diese schöne Aktion bereits seit vielen Jahren gemeinsam durchführen.“

Im Vorfeld der Aktion wurden 300 Wunschkarten an verschiedene soziale Einrichtungen in Landau verteilt. Die dort betreuten Kinder und Jugendlichen durften einen persönlichen Wunsch im Wert von bis zu 30 Euro aufschreiben.

Unterstützt wird die Aktion neben dem Haus der Familie und der STIPHTUNG CHRISTOPH SONNTAgGmbH auch vom Caritas-Zentrum, dem Diakonischen Werk, dem Kinderschutzbund SÜW, dem städtischen Jugendamt sowie der Evangelischen Familienbildungsstätte. Weitere Kooperationspartner sind das Spielwarengeschäft „Wunschträume” in der Königsstraße und die Adler-Apotheke, die erneut als Sammelstelle für die Geschenke zur Verfügung stand. Zu den Sponsoren des Projekts „Sternchenfänger” zählen außerdem HYLA International, der 1. FC Hohenacker und Burgdorf (Bon Group).

Bildunterschrift: Oberbürgermeister Dominik Geißler und die Unterstützerinnen und Unterstützer des Weihnachtswunschbaums. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 21. Dezember 2025, 08:52

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • VIDEO: VERLEIHUNG RHEINNECKAR HELDENAWARDS 2025

    INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Heidelbeerg – Gefährliche Körperverletzung in der Altstadt

    • Heidelbeerg – Gefährliche Körperverletzung in der Altstadt
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. In den frühen Morgenstunden des Samstags ist es in der Heidelberger Altstadt zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden gegen 2 Uhr morgens zwei Männer im Alter von 27 und 28 Jahren bei einer Schlägerei in der Unteren Straße/Ecke Dreikönigstraße verletzt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Nach bisherigen Erkenntnissen standen ... Mehr lesen»

      • Wiesloch – Auseinandersetzung in Wieslocher Lokal eskaliert – Bierflasche und Pfefferspray im Einsatz

    • Wiesloch – Auseinandersetzung in Wieslocher Lokal eskaliert – Bierflasche und Pfefferspray im Einsatz
      Wiesloch / Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in einer Gaststätte in Wiesloch zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Dabei wurden mehrere Gäste verletzt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei entwickelte sich in dem Lokal zunächst ein Streit zwischen zwei Gruppen. Drei alkoholisierte Gäste gerieten aus ... Mehr lesen»

      • Frankenthal – 372.000 Euro Landesförderung für die Innenstadt

    • Frankenthal – 372.000 Euro Landesförderung für die Innenstadt
      Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. 372.000 Euro Landesförderung für Frankenthals Innenstadt: Stadt setzt gezielte Aufwertungsstrategie konsequent fort INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die Stadt Frankenthal (Pfalz) erhält 372.000 Euro Fördermittel aus dem Modellvorhaben „Innenstadt-Impulse“ des Landes Rheinland-Pfalz. Der entsprechende Bewilligungsbescheid des Ministeriums des Innern und für Sport liegt der Stadt nun offiziell vor. Der von der Stadt eingereichte ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – CDU: Realschulen Plus stärken

    • Ludwigshafen – CDU: Realschulen Plus stärken
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Es braucht jetzt dringend bessere Rahmenbedingungen für die Realschulen Plus sowohl für die jetzige Schülerschaft als auch für kommende Schülerinnen und Schüler. „Aufgrund der Vorkommnisse an der Karolina-Burger-Realschule Plus und die Beschreibungen der Schulleiterin und der Schulleiter kann man die Bedenken und Sorge von Eltern absolut nachvollziehen.“, so Marion Schneid, CDU-Landtagsabgeordnete. ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Mysteriöse Paketablage in der Schanzstraße – Polizei sucht Zeugen

    • Ludwigshafen – Mysteriöse Paketablage in der Schanzstraße – Polizei sucht Zeugen
      Ludwigshafen (ots) – Am Samstagnachmittag, den 20.12.2025, hat ein ungewöhnlicher Fund in der Schanzstraße einen Polizeieinsatz ausgelöst. Mehrere Pakete mit unterschiedlichen Empfängeradressen wurden in einem Hauseingang sowie im Hofbereich entdeckt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Pakete nicht für den Ablageort bestimmt Gegen 17 Uhr informierte ein 64-jähriger Mann aus Ludwigshafen die Polizei, nachdem ihm mehrere ungeöffnete Pakete ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – 40 Jahre Markttreue: Regina Wahl feiert Geschäfts­jubiläum

    • Ludwigshafen – 40 Jahre Markttreue: Regina Wahl feiert Geschäfts­jubiläum
      Ludwigshafen / Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit 40 Jahren ist Regina Wahl auf den Wochenmärkten in Ludwigshafen präsent. Die Marktfrau in dritter Generation steht regelmäßig in Friesenheim sowie in der Stadtmitte und gehört dort für viele Kundinnen und Kunden zum vertrauten Bild. Nun blickt sie auf vier Jahrzehnte Markttätigkeit zurück. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Wieder Krähenfüße auf der Straße – Polizei warnt und bittet um Hinweise

    • Mannheim – Wieder Krähenfüße auf der Straße – Polizei warnt und bittet um Hinweise
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In den frühen Morgenstunden des 20. Dezember 2025 hat die Polizei in Mannheim-Wallstadt erneut gefährliche Krähenfüße auf der Fahrbahn entdeckt. Gegen 6:30 Uhr stellte eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Käfertal bei einer Kontrollfahrt in der Römerstraße, Höhe Schulzenstraße, mehrere der spitzen Metallsterne auf der Straße fest. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Dabei kam ... Mehr lesen»

      • Gerolsheim – Einbruch in Einfamilienhaus

    • Gerolsheim – Einbruch in Einfamilienhaus
      Gerolsheim / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Freitag, den 19.12.2025, brachen unbekannte Täter im Zeitraum von 14:00 bis 16:15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Dirmsteiner Straße in Gerolsheim ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden Schmuck und Bargeld im Wert von etwa 15.000 Euro entwendet. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die Polizei sucht Zeugen. Wer ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Erstmeldung – Großeinsatz der Polizei in der Ludwigshafener Innenstadt

    • Ludwigshafen – Erstmeldung – Großeinsatz der Polizei in der Ludwigshafener Innenstadt
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Aktuell kommt es zu einem weiteren größeren Polizeieinsatz in der Ludwigshafener Innenstadt. In der Ludwigsstraße sind zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort. Nach ersten, bislang unbestätigten Informationen soll es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei der ein Messer im Einsatz gewesen sein könnte. Hinweise deuten auf eine mögliche Messerstecherei hin. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Aktuell / Erstmeldung: Großeinsatz der Polizei im Winterdorf vor der Rheingalerie – Schlägerei eskaliert

    • Ludwigshafen – Aktuell / Erstmeldung: Großeinsatz der Polizei im Winterdorf vor der Rheingalerie – Schlägerei eskaliert
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Aktuell kommt es im Winterdorf vor der Rheingalerie zu einem großen Polizeieinsatz. Nach ersten Informationen gerieten dort mehrere Personen in eine Schlägerei. Dabei sollen auch Gläser und Flaschen als Wurfgegenstände zum Einsatz gekommen sein. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Zum genauen Hintergrund der Auseinandersetzung ist derzeit noch nichts bekannt. Ebenso liegen aktuell ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Dezember 2025
    M D M D F S S
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com