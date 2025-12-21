Landau/Albersweiler Kontrollwoche Alkohol und Drogen im Straßenverkehr



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Rahmen der Kontrollwoche Alkohol und Drogen im Straßenverkehr fielen in der Nacht zum Samstag zwei PKW in Albersweiler und Landau den Kontrollkräften aufgrund ihrer Fahrweise auf.

Bei beiden Fahrzeugführern wurden Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt. Durchgeführte Schnelltest regierten Auf THC und Amphetamin/Metamphetamin auf. Beiden wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 21. Dezember 2025, 20:10