Hochdorf-Assenheim – Verkehrsunfall – Mehrere Verletzte



Hochdorf-Assenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 20.12.2025 kam es gegen 11:15 Uhr in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten.

Nach aktuellem Erkenntnisstand wird davon ausgegangen, dass der Unfallverursacher aufgrund eines medizinischen Hintergrundes die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der 61-jährige Verursacher beschädigte zwei entgegenkommende Autos, fuhr durch ein geschlossenes Hoftor und kam an einem nahegelegenen Wohnhaus zum Stehen. Eine hinter dem Hoftor befindliche Person und ein entgegenkommender Fahrzeugführer wurden verletzt. Sie wurden ebenso wie der Verursacher in umliegende Krankenhäuser verbracht. Lebensgefahr besteht nicht.

Der Gesamtschaden dürfte sich auf 30.000EUR belaufen. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 21. Dezember 2025, 19:45