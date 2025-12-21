  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

21.12.2025

Heidelberg – Magischer Premierenauftakt für „Simsala!“ – Die Heidelberger Weihnachtsshow begeistert Groß und Klein

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Ein magisches Abenteuer durch Raum und Zeit – voller Illusionen, Akrobatik, Humor, Tanz und weihnachtlicher Magie

Vor ausverkauftem Zelt feierte die Heidelberger Weihnachtsshow am Freitagnachmittag eine rundum gelungene Premiere. Mit strahlenden Kinderaugen, viel Interaktion mit dem Publikum und bester Stimmung startete „Simsala!“ in die diesjährige Spielzeit auf dem Heidelberger Messplatz und bewies gleich zum Auftakt, warum die Show als eines der Winter-Highlights für Familien gilt.

Die international ausgezeichneten Zauberkünstler Timothy Trust & Diamond, die Magier des Jahres 2025, präsentieren hier eine eigens für Kinder und Familien entwickelte Geschichte, in der alle Acts Teil einer magischen Storyline sind. Retro-futuristische Elemente & Kostüme und spektakuläre Illusionen verbinden sich mit Akrobatik, Tanz und Comedy, wie man sie aus dem Magic Circus kennt, zu einer neuen einzigartigen Inszenierung. Die intime, weihnachtlich dekorierte Zeltatmosphäre mit Tribüne sorgt dabei für beste Sicht von jedem Platz aus.

Im Mittelpunkt der fantasievollen Inszenierung steht Geisterjäger Dima Helfenstein, der auf einen ganz besonderen Geist trifft: Wilhelmina Shakespeare, eine Dame aus dem 16. Jahrhundert, die durch eine Zeitreise plötzlich in der Gegenwart – und mitten in Heidelberg – landet. Schnell wird klar, dass es ihr hier ausgesprochen gut gefällt und sie keineswegs in ihre eigene Zeit zurückkehren möchte. Doch genau das bringt das Raum-Zeit-Kontinuum in Gefahr. Um das drohende Chaos zu verhindern, müssen Dima und Shakespeare mithilfe magischer Tricks drei Batterien finden, um sie sicher wieder zurückzuschicken.

Dabei gerät alles aus den Fugen – selbst das Wetter spielt verrückt. Das Duo Omelchenko schwebt daher als majestätische „Eisköniginnen“ über der Bühne. Atemstockende Momente liefert Flurina Bartelmus mit ihrer kraftvollen und ästhetischen Darbietung am chinesischen Mast, während die Vegas Showgirls die Bühne mit Glanz und Glamour erfüllen. Ihre fantasievollen Kostüme und mitreißenden Tanznummern verleihen der Inszenierung einen zusätzlichen Zauber. Der Höhepunkt der Geschichte rückt näher, als Dima und Wilhelmina versuchen, die Lichtgeschwindigkeit zu überschreiten – unterstützt vom Publikumsliebling Laserman, dessen futuristische Lasertanzshow perfekt in das Thema der Zeitreise eingebettet ist. Auch die jungen Zuschauer werden aktiv Teil der Geschichte, helfen bei der Suche nach einer besonderen Münze und tragen entscheidend dazu bei, die Zauberkraft wieder aufzuladen. Ob das Raum-Zeit-Kontinuum am Ende so tatsächlich gerettet werden kann, bleibt bis zum Schluss spannend.

Heidelberg. Heidelberger Weihnachtsshow „Simbala“.
Die Heidelberger Weihnachtsshow „Simsala!“ spielt noch bis zum 6. Januar 2026 auf dem Heidelberger Messplatz und ist eine liebevoll erzählte, moderne Familienshow, die Magie, Artistik und Tanz zu einem gemeinsamen Showerlebnis verbindet und damit generationsübergreifend begeistert. Tickets sind online oder an den Spieltagen vor Ort von 10:00 bis 18:00 Uhr an der Tageskasse erhältlich, die Preise starten bei 19,90 Euro für Kinder und 24,90 Euro für Erwachsene.

Weitere Informationen unter www.heidelberger-magic-circus.de

Fotos: cheesy.photo & Christoph Blüthner

Quelle: KS Eventproduktionen GmbH

Zuletzt aktualisiert am 21. Dezember 2025

