Heidelbeerg – Gefährliche Körperverletzung in der Altstadt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. In den frühen Morgenstunden des Samstags ist es in der Heidelberger Altstadt zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden gegen 2 Uhr morgens zwei Männer im Alter von 27 und 28 Jahren bei einer Schlägerei in der Unteren Straße/Ecke Dreikönigstraße verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen standen die beiden Männer gemeinsam mit einer Freundin auf der Straße und unterhielten sich, als sie von zwei bislang unbekannten Männern angesprochen wurden. Aus dem Gespräch entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit, der schließlich eskalierte. Die beiden Tatverdächtigen griffen die jungen Männer gemeinsam an und attackierten sie mit Faustschlägen und Stößen.

Dabei erlitten die Opfer Verletzungen im Kopfbereich. Beide mussten vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht werden.

Die Polizei fahndet nun nach den beiden Angreifern. Einer der Tatverdächtigen soll etwa 1,85 Meter groß sein, eine sportliche Figur haben, kurze dunkle Haare mit kürzeren Seiten sowie einen Vollbart. Er trug laut Beschreibung eine grün-schwarze Windjacke mit grüner Kapuze. Der zweite Mann wird als etwa 1,75 Meter groß und schlank beschrieben, mit dunklem Backenbart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Beaniemütze, einer schwarzen Windjacke und einer schwarzen Hose.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den beschriebenen Personen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/1857-0 zu melden

Zuletzt aktualisiert am 21. Dezember 2025, 12:02