Haßloch – Kontrolle in Haßloch: Fahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss



Haßloch/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag, den 20.12.2025, gegen 12:50 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Haßloch im Rahmen einer eingerichteten Kontrollstelle einen Pkw in der Westrandstraße in Haßloch.

Der 51-jährige Fahrzeugführer aus Ludwigshafen gab bei der Kontrolle unmittelbar an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Im weiteren Verlauf der Kontrolle ergaben sich zudem Anzeichen auf einen möglichen Drogenkonsum.

Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Kokain. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den 51-Jährigen wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 21. Dezember 2025, 19:51